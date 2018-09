Burladingen Die "Höhle der Löwen" ist weit weg

Burladingen. Der 44-jährige Feldberger, der mittlerweile in Kinzingen im Schwarzwald wohnt, hat zusammen mit den Pilotstädten Willstädt und Gengenbach in der badischen Region Ortenau eine Internetplattform, eine so genannte Dynamik Web Application für Familien entwickelt. Ziel ist es, zusammen mit Gemeinden, Städten und örtlichen Anbietern wie Vereinen und Unternehmen die Angebote für junge Familien zu bündeln und je nach Alter der Kinder passgenau an den Mann zu bringen.

Mit "Famigo" hat der junge Familienvater vor einigen Monaten beim Ideenwettbewerb "Tourismus Digital" des Landes den ersten Platz belegt, sich unter insgesamt 111 Bewerbern durchgesetzt und 100 000 Euro Siegprämie erhalten. Der Weg dahin war risikoreich, lang und steinig, er ist aber noch nicht beendet. Denn noch ist "Famigo" in der Versuchs- und Startup-Phase. Aber immerhin: Zum ersten diesen Monats hat Feldberger seinen ersten Arbeitsplatz geschaffen und einen Technischen Direktor eingestellt.

Nachdem Feldberger dem Bundespolitiker Rosemann seine Plattform erläutert hatte, betonte er, dass sie in Tourismusregionen auch zum Standortvorteil werden könne. Vom Spazierweg, der laufradtauglich ist, bis hin zum Spielplatz, den Einkaufsmöglichkeiten und dem familienfreundlichen Hotel lasse sich darin alles bündeln, was für Eltern in den verschiedenen Lebensphasen ihres Kindes relevant sein könnte und darüber mit entscheidet, wo der Urlaub jetzt gemacht wird.