Burladingen Die Eltern schenken "15 Minuten Zeit"

Vier Adventsfenster werden geöffnet. Ziel der Aktion soll es unter anderem sein, dass die Eltern neue Kontakte knüpfen, sich ein wenig Zeit nehmen und zur Ruhe kommen in der Adventszeit. Vier von den Kindern durch Losentscheid zusammengestellte Elterngruppen gestalten jeweils ein Adventsfenster in der Gemeinde.

Am Freitag traf man sich in der Mittagszeit am Rathaus, wo die rund 40 Eltern und Besucher, darunter Ortsvorsteher Erwin Straubinger, von Kindergartenleiterin Sonja Hummel begrüßt wurden. Zuvor hatten die Kinder das Lied "Kleiner, grüner Kranz" gesungen, das sie an allen vier Fenstern begleiten wird.

Doreen Granowski-Mattheß öffnete mit anderen Eltern das Fenster, verlas die Geschichte vom "Sterntaler". Erzieherin Andrea Locher trug die Geschichte vom kleinen Engel Gwendolin vor, der hoch auf seiner Wolk saß und ratlos war. Er hatte einfach keine zündende Idee, wie er den Menschen in diesem Jahr eine Freude machen könnte. Alle Anwesenden bekamen am Ende eine kleine Geschenkpackung mit "15 Minuten Zeit", in der sich eine Kerze, ein Tee, eine Schokolade und eine besinnliche Geschichte befanden. Die Kinder erhielten kleine Geschenktüten von der Ortschaftsverwaltung.