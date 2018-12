Burladingen Die dunklen Kurven von Killer

Burladingen-Killer. Dass ausgerechnet in der Weihnachtszeit an vielen Stellen im Ort die Lichter nicht leuchten, ist ein ärgerliches Thema, das auch den Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte. Schließlich wird es früh dunkel und spät hell und vor allem auf verschneiten und eisglatten Wegen sollten Fußgänger schon sehen, wohin sie ihren Fuß setzen.

Umgeleitete Lastwagen beschädigten Laternen

Gerade in der Kurve bei den Bahngleisen – hier hält der Zug, hier ist die Bushaltestelle – kann aber von Erleuchtung keine Rede sein. Wegen der monatelangen Umleitung auf der B 32 im Sommer ging der Schwerlastverkehr über Ringingen durch Killer. Und so manchem Brummi war die Kurve zu eng, er kam der einen oder anderen Laterne zu nah. Da wurde verbogen, beschädigt oder gar geknickt, die sparsamen LED-Lampen gingen in Scherben und damit aus und wurden so zum ultimativen Sparmodell.