Burladingen Die Bäume wachsen ihnen über den Kopf

"Die Ausgestaltung einer Tausch- und Handelsplattform gestaltet sich schwieriger als gedacht", müssen die Forstamtsmitarbeiter da einräumen. Es werde an verschiedenen Ansätzen gearbeitet. Bisher seien drei Verkaufsangebote von Wäldern eingegangen und es gab zwei Nachfragen zum Waldankauf. Zwei Wälder wurden seit dem Januar 2020 unabhängig vom Forstamt verkauft. Zum Thema Waldbewertung seien im Sommer diesen Jahres einige Aktivitäten angelaufen.

Es gab einen Waldbewertungslehrgang der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, der auf Burladinger Gemarkung stattfand und bei dem an vier Waldbewertungsterminen im Juli zwölf zufällig über ein Stichprobenraster ausgewählte Waldparzellen bewertet wurden. Außerdem entsteht eine Bachelorarbeit an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, die sich aktuell mit der Entwicklung eines vereinfachten Waldbewertungsverfahrens befasst. Das Ziel der Bachelorarbeit sei ein unkompliziertes, aber trotzdem genaues Verfahren zur Waldwertermittlung zu entwickeln.

Verbesserung der Beratung

Auf rund 90 Privatwaldparzellen wurden dazu Daten erhoben, schreibt das Forstamt. Die genauen Ergebnisse stehen noch aus. Doch die bisher vorliegenden Messungen zeigten, dass die Fichten im Privatwald Baumhöhen von 20 bis 34 Meter aufweisen. Die durchschnittliche Baumhöhe liege aber bei 27 Meter. Teilweise stehen extrem hohe Holzvorräte in den Wäldern, urteilt das Forstamt. Im Durchschnitt liegt der Vorrat bei rund 950 Festmetern pro Hektar.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg werde im Projektgebiet im Jahr 2021 mit einer Standortskartierung beginnen. Dabei soll über ein Stichprobenraster verteilt der Standort, also der Bodenzustand kartiert werden. Dieser Service ist für die Privatwaldbesitzer kostenlos, die Koordinierung übernimmt das Forstamt.

Auf Grundlage der fertigen Kartierung könnte dann aber die Beratung der Privatwaldbesitzer hinsichtlich der zukünftigen Baumarteneignung im Klimawandel und beim Waldumbau verbessert werden, heißt es in dem Brief der Behörde an die Waldbesitzer Burladingens.

Die sehr stark fichtendominierten Privatwälder im Projektgebiet weisen sehr hohe Holzvorräte auf. Holzvorräte von 700 bis über 1 000 Vorratsfestmeter sind keine Seltenheit, nennt das Forstamt eines der Probleme. Jahrzehntelanger Dichtstand habe zu instabilen und gegenüber Borkenkäfer, Sturm und Schneedruck sehr anfälligen Wäldern geführt. Die Experten wurden deutlich. Je nach Parzelle finde man sehr differenzierte Pflegezustände der Wälder, von optisch gut gepflegt bis katastrophal vor.

Die Grenzverläufe, Flurstücksformen und die fehlende Erschließung seien bei Pflege und Holzernte aber ein Problem. Denn Naturverjüngung ist in den dunklen Wäldern kaum möglich. Im Schadensfall müsse teuer wiederaufgeforstet und mit hohen Folgekosten gerechnet werden.

Das Forstamt rät deshalb dazu, schwache, in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Pflegeeingriffe vorzunehmen, um die sehr hohen Holzvorräte langsam abzusenken. Und es betont nochmals, dass der Zusammenschluss mehrerer Waldbesitzer zu gemeinsamen, flurstücksübergreifenden Holzernteaktion ein guter Weg sei, außerdem die Förderung von Naturverjüngung. Es müsse Licht rein in den Wald. Größere verwilderte Waldflächen müssten aufgeräumt und mit mehreren standortgerechten Baumarten zu einem klimastabilen Mischwald gemacht werden. Dafür, so winkt das Forstamt, gäbe es sogar Fördermittel.

Bei guten Holzpreisen seien erntekostenfreie Erlöse von 60 Euro pro eingeschlagenem Festmeter Holz denkbar. Bei regelmäßigen Pflegeeingriffen, die nur alle fünf Jahre nötig seien, könnten Privatwaldbesitzer mit Erlösen von circa 3 000 Euro pro Hektar rechnen. Betrachtet man ein ganzes Bestandesleben, so beläufe sich der finanzielle Verlust bei Nichtbewirtschaftung aber auf etwa 40 000 Euro pro Hektar, warnt das Forstamt.