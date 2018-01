Burladingen Die Abgabestelle öffnet ihre Tür

Fast sechs Jahre lang hatte das DRK Gammertingen jeden Freitag zuerst in der Burladinger Jahnstraße und dann in der Schäfergasse mit einem Kühlwagen Station gemacht. Die von den Geschäften gespendeten Lebensmittel wurden dort an Menschen mit Berechtigungsschein zu geringen Preisen verkauft. Lange Zeit war das DRK Gammertingen auf der Suche nach einem Laden in Burladingen, denn die mobile Lösung war nie ideal. Die Rotkreuzler sprachen gar davon in den Räumen, die sie anmieten wollten, zu den Lebensmitteln auch Kleider anzubieten. Ende des Jahres 2015 kam dann das Aus. Das DRK Gammertingen stellte sein Tafelmobil ein.

Der sozial engagierte Mutschler mahnte mehrmals in Gemeinderat, brachte die Sozialverbände und Kirchen an einen Tisch, und die lange Suche nach Räumen war schließlich erfolgreich. Trotzdem, die Abgabestelle in der Bahnhofstraße 26 musste umgebaut, baurechtliche Genehmigungen eingeholt und die Räume an die lebensmittelhygienischen Vorgaben angepasst werden.

In den vergangenen Monaten schulte die Caritas dann jene ehrenamtlichen Helfer, die die Waren von Hechingen nach Burladingen transportieren und in der Abgabestelle den Verkauf übernehmen werden. Die Lage des Ladens scheint der Caritas ideal. Sie ist zentral am Bahnhof und der Bushaltestelle gelegen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum künftigen Ärztehaus aber auch nicht gerade auf dem Präsentierteller, wie Projektleiterin Christina Bumiller es einmal formulierte, denn die Scham und die Hemmschwelle ist bei vielen Bedürftigen sehr groß.

Etwa 600 Menschen kann der Laden demnächst helfen

Rund 70 Burladinger Familien betreut die Caritas mit ihrer Sozialberatung in Burladingen, und das Jobcenter hat 160 Bedarfsgemeinschaften aus der Fehlastadt aufgelistet. "Es sind rund 600 Personen, die solch ein Laden helfen könnte", hat Friedemann Mutschler es einmal formuliert.

Der Laden soll ab dem 31. Januar künftig immer am Mittwoch Nachmittag für eineinhalb bis zwei Stunden geöffnet sein.