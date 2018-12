Burladingen Diamantene Hochzeit im Hause Cavada

Johann Cavada, am 1. Mai 1935 geboren, wuchs in Burladingen auf und erlernte in Hechingen das Friseurhandwerk. Nachdem er einige Jahre später den Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte, wechselte er in die Textilindustrie.

Franziska Cavada kam am 23. August 1936 zur Welt, wuchs mit zwei Brüdern in Jungingen auf und arbeitete in der Textilindustrie. Man kannte sich schon früh, einige Burladinger gingen damals nach Jungingen zum "Busiera". Als die Hochzeit geplant war und der Umzug näher rückte, brachte Johann Cavada jeden Tag von seiner Zugfahrt zurück nach Burladingen ein Stück der Aussteuer aus Jungingen mit, die von kleineren Paketen bis hin zu Stühlen reichte. Ein neues Zuhause fanden die Stücke in der Ledergasse 4, wo man ein altes Bauernhaus umgebaut hatte.

Am 12. Dezember 1958 wurde das Paar im Burladinger Standesamt getraut. Die kirchliche Hochzeit fand am 17. Januar 1959 in der Fideliskirche mit Pfarrer Ferdinand Wunsch, die Feier anschließend öffentlich im Lindensaal statt. Der Ehe entsprangen die drei Kinder Karl-Heinz, Gabi und Petra. Stolz sind die Ehejubilare auf sechs Enkelkinder.