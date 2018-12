Burladingen Deutscher Eintopf fürs "Haus der Hoffnung"

Zur Erinnerung: Die DRK-Feldköche aus Ringingen hatten im Sommer beim landesweiten Feldkochwettbewerb in Mössingen sowohl in der Jury- wie auch in der Publikumswertung den ersten Platz belegt. Renate Kottke, Vizepräsidentin des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg, hatte sich dafür stark gemacht, dass die Sieger des Landeswettbewerbs in Armenien am internationalen Feldkochwettbewerb teilnehmen. In der deutschen Mannschaft der DRK-Köche sollten auch die Ringinger mitkochen.

Zwischenzeitlich wurde der Feldkochwettbewerb jedoch abgesagt. Für die Ringinger Reisegruppe des Roten Kreuzes war dies allerdings nicht so schlimm. Die Reise war längst gebucht und eingeplant, und das Ersatzprogramm des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg stand.

Die DRK-Angehörigen flogen am Sonntagmorgen von Stuttgart nach Moskau. Nach einem längeren Aufenthalt ging es weiter nach Armenien. Um Mitternacht waren die Ringinger in der armenischen Hauptstadt Jerewan.