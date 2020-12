Burladingen Der Traditionsbruch bricht ihm fast das Herz

Burladingen. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat er diese Tradition gepflegt. War mit rotem Mantel und Bischofsstab in Begleitung von Knecht Ruprecht bei Weihnachtsmärkten oder Vereinsfeiern, in Schulen und Kindergärten, oder auf Wunsch auch am Nikolaustag oder Weihnachtsabend bei Menschen zu Hause. Er hat sie mit Lesungen und Sprüchen erfreut, die Geschichte des berühmten Heiligen erzählt und Geschenke verteilt. Im Jahr der Corona-Pandemie musste er brechen mit der Tradition. Schweren Herzens. "Viel zu gefährlich", winkt er ab. Schließlich gehört er in seinem Alter zur Risikogruppe und auch seine Frau Trudy, die ihn drei Jahrzehnte als Knecht Ruprecht begleitete, ist pflegebedürftig.