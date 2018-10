Burladingen Der "Ochsen" wird wiedereröffnet

Doch jetzt wird die Geschichte weitergeschrieben. Bei einem Ausflug auf die Alb entdeckte die Familie Amodio das leerstehende Gasthaus und war von seinem Charme hingerissen. Nachdem die Amodios jetzt kräftig renoviert haben, feiern sie am Samstag ab 11 Uhr Wiedereröffnung. Über Jahrzehnte haben die beiden schon Erfahrung in der Gastronomie. Jetzt haben sie sich nach gepachteten Gastwirtschaften in Esslingen, Nürtingen, Reutlingen und Notzingen den Traum eines eigenen Gasthauses auf der Alb erfüllt.