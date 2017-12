Burladingen Der Nikolaus besucht die Kinder

Burladingen. Die Vorsitzende des Burladinger Handels- und Gewerbevereins, Claudia Dehmer, begrüßte zur Eröffnung des Burladinger Weihnachtsdorfes. Zuvor hatte die Stadtkapelle mit einem Weihnachtslied auf die Adventszeit eingestimmt. Die Tage werden kürzer, die Nächte längerund kälter, es fällt der erste Schnee, so Dehmer. Man sei froh, am Abend daheim zu sein und die Wärme zu genießen, meinte sie weiter. Es ist eine besondere Stimmung die hier entstehe.

Am dritten Weihnachtsdorf waren insgesamt 38 Stände mit allerhand Leckereien und weihnachtlicher Artikeln vor und in der Stadthalle zu finden – so viele wie noch nie zuvor. Das kulinarische Angebot vor der Halle reichte von Spanferkel über Asia-Nudeln, Donuts, Siebenbürgische Spezialitäten, Feuerteufelwurst und Feuerzangenbowle bis hin zu Langos. In der Halle bewirtete der Albverein mit Kaffee und Kuchen.

Das Haus Nazareth hatte in der kleinen Halle eine Kinderbetreuung mit Kinderschminken, Airbrush und Glitzertattoos eingerichtet. In der Halle selbst gab es jede Menge Handwerkliches, Geschenktipps, Bastelarbeiten und Deko-Vorschläge. Im Foyer bot der HGV ein Gewinnspiel an, es galt die Zahl der Walnüsse in einem Behälter zu schätzen. Vera Löffler aus Ringingen lag mit 825 am nächsten und gewann einen Gutschein über 100 Euro, gefolgt von Leonie Wiest aus Haigerloch mit einem Gutschein über 50 Euro sowie Vlato Egri aus Burladingen mit einem Gutschein über 25 Euro.