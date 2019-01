Burladingen Der Narrenbaum ist aufgestellt

Anschließend begaben sich Elferrat und Fasnetsnarren in den Landgasthof Lamm um die Dorffasnet zu feiern. Kleine närrische Beiträge und eine mit Dias untermalte Rückschau auf die vergangene Saison fanden viel Beifall.

Salmendingen ist bekanntlich die einzige Gemeinde der Gesamtstadt Burladingen, in der es keine klassische Narrenzunft gibt. Dennoch wird hier wie jeher Fasnet gefeiert. Seit über 50 Jahren kümmert sich der Elferrat um die Organisation. Damals wurden aus den Vereinen heraus Personen für den Elferrat bestimmt., doch seit einiger Zeit hat sich das geändert. Scheidet ein Elferratsmitglied aus dem Gremium aus, so wird intern von den übrigen Elferräten eine geeignete Person gesucht und bestimmt.

Die Dorffasnet wird, außer beim Narrenbaumstellen, nur an den Haupttagen der Fasnet ab dem "Schmotzigen" gefeiert. So wird dieses Jahr am Donnerstag das Rathaus vom Elferrat und von der LuKa gestürmt, am Sonntag finden der Kinderball, ein Fackelumzug und am Abend der Maskenball mit Prämierung in der Kornbühlhalle statt.