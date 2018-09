Burladingen Der Größte ist der, der anderen dient

Ein Thema welches bereits zu Beginn des Gottesdienstes anklang, als fünf neue Ministranten zum Dienst in der Gemeinde aufgenommen wurden. Sie durften vortragen, welche gute Tat sie sich vorstellen könnten. Eine der Antworten lautete "Meinen Schulnachbarn abschreiben lassen", was für Heiterkeit sorgte, aber doch in die Ungezwungenheit des Gottesdienstes passte.

Auch eine weitere Geste des Pfarrers passte dazu: zum gemeinsamen Vaterunser bat er die Jugendlichen und Kinder zu sich in den Altarraum, ein Schritt auf die Gemeinde zu, der Beachtung fand. Und noch mehr Beachtung fand das vom Chor mit Orgelbegleitung vorgetragene Vaterunser, ein bewegender aber auch begeisternder Liedvortrag, den wohl niemand so schnell vergessen wird.

Nach der heiligen Kommunion erfolgte noch die Weihe der am Seitenaltar bereitgelegten Erntefrüchte zum Segen aller. Ein wunderschön geschmückter Altar mit in diesem Jahr besonders vielen Früchten.

Nach dem Gottesdienst ging es weiter in der Kornbühlhalle in der die Kornbühlmusikanten flott aufspielten und für Speisen und Getränke gesorgt war. Der Kindergarten spielte passend zum Tagesmotto das Stück "Der Kartoffelkönig".

Dabei handelt sich um die Geschichte von einer besonders großen Kartoffel die nicht verspeist werden will und deswegen in den Wald flüchtet. Dort trifft sie viele Tiere und letztlich auch zwei hungrige kleine Kinder mit leerem Brotkorb. Und an diesem Punkt tut die Kartoffel ihre gute Tat, sie hüpft in den Korb und lässt sich verspeisen.