Burladingen Das Kandidieren schmackhaft machen

Für die Kommunalwahl 2019 scheint es schwierig. "Viele, vor allem junge Leute, sind im Beruf viel stärker gefordert als früher und viele Burladinger sind zudem in einem oder mehreren Vereinen engagiert. Sie wollen sich nicht noch mehr aufladen", berichtet Steinberg von ihren bisherigen Erfahrungen bei der Kandidatensuche.

Gesucht werden nicht nur Kandidaten für den Gemeinderat in dem bisher in Burladingen nur zwei Fraktionen, die Freien Wähler und die CDU am Ratstisch sitzen. Auch die Ortschaftsräte der neun Burladinger Teilorte und der Kreistag des Zollernalbkreises werden am Sonntag, 26. Mai, in Baden-Württemberg neu gewählt. Zusätzlich findet die Europawahl statt.

Bei dem Infoabend wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Gemeinderat und Ringinger Ortschaftsrat Karl-Moritz Kraus einige einführende Worte sprechen. Die Freien Wähler wollen ihre Ziele und Konzepte erläutern. Eine solide Haushaltspolitik und Bürgernähe, das Gespräch mit den Burladingern gehören da dazu. Einige Gemeinderäte werden aus ihrem Alltag im Ehrenamt berichten und interessierte Besucher sollen die Gelegenheit bekommen, zur aktuellen Arbeit im Gemeinderat auch Fragen zu stellen.