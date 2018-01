Burladingen Das Dorf ist auf dem richtigen Weg

Der Ortschaftsrat beschäftigte sich in zehn Sitzungen mit allerlei wichtigen Themen wie den Rasengräbern auf dem Friedhof und der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet Hinter Baumgarten III. Dieser Endausbau wird den Haushalt im laufenden Jahr nochmals mit 210 000 Euro belasten. Außerdem will sich der Ortschaftsrat um weitere Baumpflegemaßnahmen am Friedhof, um den Gehweg in der Schweizergasse, die Aufarbeitung der Teilfläche am Nordhang Ghaiberg, die Erweiterung des Schuppengebietes, neue Spielgeräte und eine Fußwegverbindung von der Ortsdurchfahrt zur Baumgartenstraße kümmern.

"Unser Dorf ist es wert!", konstatierte Ortsvorsteher Straubinger und wurde durch Applaus bestätigt. Für die knifflige Aufgabe, wie man die Straßenüberquerung am Kornbühlparkplatz 2 sicherer gestalten könnte, präsentierte Vize Norwin Mößmer spontan einen Lösungsvorschlag: "Wir graben einfach einen Tunnel zum Kornbühl." Bei allem Humor waren sich die Ortschaftsräte einig, dass zwar noch große Projekte anstünden, "aber das bekommen wir hin", versicherte Straubinger. Er musste selbst grinsen, als er beim Rückblick während des Fasnetsgeschehens im vergangenen Jahr immer wieder auf die "Landei-Affäre" stieß und der Kindergarten mittels Transparent sogar gefordert hatte: "Erwin für Bürgermeister".

Der Ortsvorsteher bekannte: "Ihr kennt mich. Ich bin ein Salmendinger." Und der Ort hat mit 763 Einwohnern sogar vier mehr als im Vorjahr. Mit zehn Geburten verzeichnete man sogar einen "Babyboom in Salmendingen".