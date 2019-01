Burladingen "Danke, für den Dienst am Bürger"

Burladingen-Gauselfingen. (eb.) Die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Gauselfingen am vergangenen Samstag war fast historisch zu nennen: Nach 20 Jahren als Kommandant der Wehr verabschiedete sich Adalbert Kanz. Janic Wittner wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Ein Umbruch findet statt, denn die Jugend übernimmt in Gauselfingen das Ruder. Dies sei ein Zeichen dafür, dass Gauselfingen lebt und in Gauselfingen etwas geht, so der scheidende Kommandant in seinem Abschiedsbericht.

In der Gemeinde verrichten derzeit 13 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau ihren Dienst. Ein Kamerad sei in der Altersabteilung und zwei hätten mit 65 Jahren ihr Dienstende erreicht. Da sie aber noch rüstig seien, überlege man, ob nicht eine Sonderregelung "65+" greifen solle, so Kanz.

Die Jugendfeuerwehr zähle vier Mitglieder. Allerdings, so Adalbert Kanz weiter, konnten bisher keine neuen Mitglieder für die Feuerwehr begeistert werden.