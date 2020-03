Burladingen Coronavirus: Stille Heldin hofft auf Hilfe

Unmuth lebt vom Vater ihrer Kinder getrennt in einem Zweifamilienhaus unter einem Dach mit ihren Eltern. Im Burladinger Teilort Ringingen. Dort gehen ihre Kinder normalerweise auch in den Kindergarten, verriet sie uns in einem persönlichen Gespräch. Aber in Ringingen sind der Kindergarten und die Grundschule zu. Die Kinder aus den neun Burladinger Teilorten werden zentral betreut.

Abgesehen davon, dass Michaela Unmuth findet, dass ihre Kinder auch in der Notbetreuung mit anderen Kindern zusammen sind und sich auch dort infizieren könnten, will sie weder Leif-Noah noch dem immungeschwächten Felix diesen Wechsel und die neue Not-Gruppe mit neuen Gesichtern und Erzieherinnen zumuten. Und selbst wenn – es würde am ÖPNV wohl schon scheitern. Sie selber hat nämlich gar kein Auto. Das lässt das schmale Salär bei 25 Wochenstunden im Einzelhandel, dem Unterhalt und Kindergeld nicht zu. Um der Tochter aber die Berufstätigkeit zu ermöglichen, fährt also die 60-jährige Mutter ihre Tochter zur Arbeit und passt danach, zusammen mit ihrem Mann, der ist Jahrgang 1949, auf die beiden Enkel auf. Keine ideale Situation, das weiß die ganze Mehrgenerationenfamilie. Trotzdem und obwohl die Großeltern nicht nur wegen ihres Alters, sondern auch wegen diverser Vorerkrankungen zu der besonders gefährdeten Gruppe gehören, erschien es allen die beste Lösung.

Wenigstens die Chefin der gelernten Tierwirtin Unmuth hatte ein Einsehen und setzt auf Flexibilität. Die alleinerziehende zweifache Mutter kann ihre Arbeitsstunden auf die Nachmittage von 15 bis 21 Uhr legen und arbeitet samstags von 11 bis 16 Uhr. Wenigstens kann sie dann, wenn ihre Mutter sie wieder abholt, auch gleich einen Teil der Lebensmittel mitbringen, welchen die beiden Familien, die da unter einem Dach leben, so brauchen. Denn der kleine Dorfladen, den es bis vor einem Jahr in Ringingen gab, hat ja auch zugemacht, weil die Betreibern aus Altersgründen aufhörte und sich kein Nachfolger fand. Der Laden war kaum mehr rentabel.

Wenn das zweite Einkommen wegbricht

Unmuth erzählt von einer Freundin. Die hat auch zwei Kinder aber gilt nicht als Alleinerziehende – und das obwohl ihr Mann beruflich die ganze Woche weg ist. Auf Montage. Die habe sich jetzt Urlaub nehmen müssen, wie es danach weiter geht, wisse keiner.

"Aber das ist eine Familie, die auf das zweite Einkommen dringend angewiesen ist. Wenn das wegbricht, wird es superschwierig. Und wenn der ganze Jahresurlaub der Mutter weg ist, ist an einen Familienurlaub in diesem Jahr auch nicht mehr zu denken". Nicht mal auf Balkonien oder im eigenen Garten. Unmuth hofft, dass die Politik auch den kleinen Leuten, wie ihr und der Familie ihrer Freundin mit ihren Milliardenpaketen unter die Arme greifen kann. Möglich, dass sie am Freitag mehr weiß. Da soll eins der neuen Hilfsgesetze zum Thema Kurzarbeit, Ausfallzeiten und Unterstützung auf den Weg gebracht und ein Netz für Betroffene aufgespannt werden. Bleibt zu hoffen, dass Unmuth und die ihren da nicht durch die Maschen fallen.