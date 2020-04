Burladingen Coronavirus: Infizierter Bewohner stirbt im Krankenhaus

Burladingen - Nach dem ersten Todesopfer im Haus Raichberg in Onstmettingen, hat die BeneVit Gruppe in ihrer Senioreneinrichtung in Mössingen jetzt einen zweiten Verlust zu beklagen. Ein infizierter Bewohner des Hauses Blumenkühe, so teilt die Pressesprecherin des in Mössingen ansässigen und bundesweit tätigen Unternehmens mit, ist jetzt im Krankenhaus gestorben.