Burladingen Corona: Maske bedeckt nur Mund des Trigema-Inhabers

Trigema-Geschäftsführer hat immer eine Maske dabei

Gewollt war dies nicht, betont der Geschäftsführer: "Wir haben geplaudert und gelacht, und dabei ist mir die Maske runtergerutscht. Das habe ich nicht sofort gemerkt", erklärt Grupp und ergänzt: "Natürlich trage ich meine Masken über der Nase!"

Er habe stets einen Mund-Nasen-Schutz dabei - aber nicht immer auf. "Ich spreche viel am Telefon, dabei trage ich für das bessere Verständnis keine Maske." Auch im Büro sitzt er meistens ohne Mund-Nasen-Schutz, da der nächste Mitarbeiter sechs Meter entfernt ist. "Vor Besprechungen zieht mir meine Frau dann die Maske an", berichtet er. Damit will er sichergehen, dass der Schutz richtig sitzt.

Für das Foto hat sich Grupp selbst die Maske angezogen "Sie hätte höher sitzen müssen", erkennt er im Anschluss.

Zu bedenken ist außerdem, dass das Foto am Samstag entstanden ist - vor der Maskenpflicht. Diese ist erst am Montag in Kraft getreten.