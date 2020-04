Burladingen Corona-Krise: Trigema-Testgeschäfte sind wieder offen

In Baden-Württemberg dürfen die Interessenten - unter gewissen Bedingungen - seit Samstag, 25. April, wieder in die Läden des Burladinger Textil-Herstellers. Ab Montag, 27. April müssen sie Masken tragen. Und nein, bedauerte eine der Verkäuferinnen auf Anfrage einer Kundin, die Masken könne man in den Geschäften nicht kaufen. Die gäbe es auch nur online. Am Wiedereröffnungstag in Burladingen trugen nicht nur die Mitarbeiterinnen welche, sondern auch der Firmenpatriarch selbst. Und mit einigen Kunden, die ihn ansprachen, plauderte er launig und wegen der Distanz mit kräftiger Stimme über seinen Fernsehauftritt vom Vorabend.

Ja, die Redaktion der "Heute Show" habe sich am Anfang der Woche gemeldet. Und weil das alles natürlich Werbung für Trigema sei, habe er zugesagt. Unter der Bedingung, nicht ins Lächerliche gezogen zu werden. Seine Frau und seine Kinder hätten den abgedrehten Beitrag dann vorab gesehen und den Trigema-Chef beruhigt. Das sei schon alles in Ordnung so. Trotzdem: Grupp, der zugab noch nie zuvor eine Folge der wohl bekanntesten deutschen Polit-Satire gesehen zu haben, betonte, dass er während der Sendung gar nicht gewusst hätte, wann er jeweils lachen soll.