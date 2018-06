Burladingen Chorprobe ist Sauna für die Seele

Es verstand sich, dass die Chorgemeinschaft den Festakt umrahmte und sich selbst mit mehreren Ständchen zum Geburtstag gratulierte. Annette Riehle, die als stellvertretende Ortsvorsteherin die Grußworte für die Stadt Burladingen entrichtete und einen Scheck überreichte, attestierte den Hausenern Offenheit im Umgang mit dem Problem des fehlenden Nachwuchses.

Sie fand aber auch Worte der Zuversicht. Gerade das Auf und Ab in der Geschichte des Vereins gebe für die Zukunft Hoffnung. Singen, so sagte sie, sei wieder im Trend und der werde irgendwann auch Hausen wieder erreichen.

Dass er im Killertal schon angekommen ist, davon sprach das anschließende Treffen der Chöre im Nikolausheim Bände.

Der Festakt bot gleichzeitig Gelegenheit, lang gediente aktive Sängerinnen und Sänger und Funktionäre auszuzeichnen. Seit jeweils 65 Jahren stehen Maria Waldraff und Konrad Winter in den Reihen des Chores. Für 25 und 35 Jahre Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit Hans Weith und Hans Walter Hamm ausgezeichnet. Für 25 Jahre aktives Singen Rosemarie Blickle, Gudrun Rominger, die nicht anwesend sein konnte, Hans Schaudt und Alfred Dreher.

Für den Schwäbischen Chorverband und den des Zollernalbkreises nahm Michael Ashcroft die Ehrungen für besondere Verdienste vor. Seit ihrem Eintritt 1973 ist Angela Flad in der Chorgemeinschaft Notenwartin und Sopran-Sängerin und bekam deshalb die Ehrennadel in Bronze. Liselotte Geng, seit 1975 dabei, Sopranistin und Kassierin, wurde mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet, ebenso Ingeborg Keinath, die seit 1983 Sopran singt und Schriftführerin des Vereins ist.