Burladingen Champagner für Rudi Kanz

Und dann wagte Rudi Kanz noch einen Ausblick auf das Wahljahr 2019. Ortschaftsrat und Stadtrat würden neu gewählt, und er wünschte sich für beide Gremien weitsichtige und unabhängige Mitglieder, denn es stünden in Gauselfingen besondere Aufgaben an. An erster Stelle die Planung der neuen Turn- und Festhalle, für die allein 200 000 Euro im Haushalt eingestellt seien. Zum Stand dieses Projektes konnte er mitteilen, dass der Standort der neuen Halle im Bereich der Freiflächen zwischen Ortsdurchfahrt und Friedhof liegen werde. Zentral gelegen, groß genug und für die Gemeinde frei verfügbar.

Der Ortschaftsrat wünscht sich eine Halle mit fester Bühne, die Planung wird derzeit auf dem Stadtbauamt vorangetrieben und mit Spannung erwartet. Auch bezüglich der alten Halle äußerte sich Rudi Kanz, diese und insbesondere die Räume der Feuerwehr blieben bestehen. Einen privaten Käufer für die Halle hat der Ortsvorsteher in Aussicht, der Ortschaftsrat habe sich dazu noch keine Gedanken gemacht. "Man wird sehen, mit Sicherheit wird es kein Swinger-Club", sagte Kanz mit Blick auf die Diskussionen im Stadtteil Starzeln.

Am Schluss kam noch eine versöhnliche Bemerkung: "Als Ortsvorsteher habe er manches anders gesehen als die "Youngsters" im Ortschaftsrat, aber so müsse es auch in Zukunft sein". Der Dank des Ortschaftsrats an Rudi Kanz wurde von Michael Eisele überbracht. Diesmal gab’s keinen Gauselfinger Wein – der war vielleicht schon verbraucht – sondern eine Flasche Champagner.