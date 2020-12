Burladingen Burladingen sucht seine Nummer drei

Um die Stelle an den Mann – oder auch an die Frau – zu bringen, hat der Gemeinderat das "Superministerium" inzwischen zerschlagen, umstrukturiert und neu betitelt. "Zentrale Dienste" heißt das Hauptamt jetzt. Zuvor wurden Ordnungsamt, Bürgerservice, Friedhofswesen und Wahlen ausgegliedert und in ein eigenständiges Amt gegossen. Beide Stellen wurden im Januar dieses Jahres erneut ausgeschrieben. Der Chefsessel fürs Ordnungsamt war schnell besetzt. Mit dem ehemaligen Sachbearbeiter Martin Paulus hatte Burladingen im Frühsommer einen neuen jungen Amtsleiter, und für diese Zuständigkeitsbereiche einen schon bestens eingearbeiteten "alten Hasen" gefunden. Die Suche nach einem Leiter oder einer Leiterin Zentrale Dienste blieb aber weiterhin erfolglos.

Kurz nach der Bürgermeisterwahl wurde diese Chefstelle jetzt erneut ausgeschrieben. Mit der Zuständigkeit für Personal und Organisation, die Geschäftsstelle des Gemeinderats, Ortsrecht, Bildung, Kultur, Tourismus, Schulen und Kindergärten, Volkshochschule und Jugendmusikschule klingt das immer noch nach reichlich viel Verantwortung. Außerdem sollten Bewerber möglichst noch die Fähigkeit zum Vollstandesbeamten mitbringen.

Das heißt, sie sollten mit Dienstsiegel nicht nur Trauungen vollziehen dürfen, sondern sich in Personenstands, Familien- und Staatsangehörigkeitsrecht regelmäßig fortbilden. Das dritte Ausschreibungsverfahren endete, so heißt es in der Stellenanzeige, am 27. November.

Gut möglich also, dass der Gemeinderat sich im nichtöffentlichen Teil seiner Dezembersitzung mit dieser Personalie befasst. Möglich auch, dass sich die ewige Stellvertreterin Katja Reck dann einen Ruck gibt, ihren Hut in den Ring wirft und die Räte bei der Stellenbesetzung aus der zwei Jahre währenden Interimslösung eine dauerhafte machen.