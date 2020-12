Burladingen Bürgermeister führt Beschwerdemanagement ein

Die Bürger der Fehlastadt können ihre Anliegen also nun per E-Mail an meldung@burla dingen.de, per Online-Formular unter www.burladingen.de oder schriftlich mit dem Vordruck aus dem aktuellen Amtsblatt mitteilen. Das Formular ist gleich nach Sparten geordnet, die angekreuzt werden können. Es beginnt mit "Idee, Vorschlag Anregung", geht weiter mit "Lob" und "Beschwerde/Problem". Themen wie Spielplatzunterhaltung, Straßenbeleuchtung, defekte Ampeln, Straßen, Rad- und Gehwege mit Schlaglöchern oder beschädigte Verkehrs- und Straßenschilder können da ebenso aufgelistet werden wie schadhafte Kanaldeckel oder wilde Müllkippen.

Antwort nach spätestens zwei Wochen

"Die eingegangenen Meldungen werden an das zuständige Fachamt weitergeleitet und so schnell wie möglich geprüft und bearbeitet. Die Absender erhalten spätestens nach zwei Wochen eine Rückmeldung", verspricht Licht und erklärt dann den Bürgern das Warum: "Mit der Einführung des Ideen- und Beschwerdemanagements soll der Austausch mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, und unserer Stadtverwaltung ausgebaut und gestärkt werden. Nehmen Sie die Gelegenheit gerne wahr und melden uns Ihr Anliegen, lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Wir sind offen für jede Anregung oder Beschwerde, damit die städtischen Leistungen weiter optimiert werden können und um die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

In Kürze wird dieses Angebot dann auch um die Mitteilungsmöglichkeit per Whats­App erweitert werden, um Ihnen weiter entgegenzukommen und die heutigen Kontaktmöglichkeiten zeitgemäß ausnutzen zu können. Sobald dieser Kanal für Sie verfügbar ist, werden wir Sie schnellstmöglich informieren. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt", sichert Davide Licht da abschließend zu.