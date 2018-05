Burladingen Blick auf den Schwaben

Peter Fidel und Lena standen im gut besuchten Theater Lindenhof auf der Bühne, sie erzählten und sangen Geschichten aus Peter Fidels Buch "Flecka Gschwätz – s’ganz Johr wonderfitzig". Die beiden Künstler verstanden es, mit ihren schwäbischen Dialekt die Geschichten authentisch zu erzählen und das Publikum mit einzubeziehen. Bei den Geschichten "Hoscht schau keiert, in dr Kirch oder beim Stammdisch" ertappte sich so mancher Besucher, dass er selbst schon in dieser Situation war. Humorvoll und ironisch brachten die Künstler die schwäbische Mentalität auf den Punkt. Harmonisch sangen die beiden ihre Lieder, diese sind ebenfalls Geschichten aus dem Buch Fidels, die von Michael Eisele vertont wurden. Einige der Lieder luden auch direkt zum Mitsingen ein.

Das Programm von Peter Fidel und Lena war abwechslungsreich, witzig, erheiternd und manchmal auch nachdenklich. Wie das neue Lied "I will doch blos ge Danza gau", das von einer Vater-Tochter-Beziehung handelt und leicht ins Melancholische geht, ohne aber den Schuss Ironie zu verlieren.

Das Publikum war sich einig: es war ein unterhaltsamer, abwechslungsreicher Abend, bei dem es viel zum Lachen und zum Schmunzeln gab. Deshalb forderten die Besucher auch eine Zugabe und spendeten Peter Fidel und Lena viel Applaus.