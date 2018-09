Burladingen Begegnungsstätte: Menschen treffen Tiere

Fast so, wie die Vorsitzende des Vereins Pfotenengel es sich vor Wochen noch gewünscht hatte. Zwar darf sie in dem Gebäude keine Hunde unterbringen, ein Seniorenheim für Hunde und Katzen wird es also nicht sein, aber Toplers Wunsch, hier eine Begegnungsstätte für alte und junge Menschen mit Tieren zu schaffen, scheint schon in Erfüllung gegangen zu sein.

Das Gebäude sei für diese Zwecke ideal, sagt sie während eines Rundgangs durch die Zimmer. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Armin Klaiber und dem Team freiwilliger Helfer des Vereins hat Topler das Anwesen in Windeseile so hergerichtet, dass die ersten Senioren und Tierschützer mal eingeladen werden konnten. "Wir haben ein wirklich tolles Team", lobt sie den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. Die haben die ersten Zimmer gestrichen und hübsch eingerichtet, da kann es auch mal Termine bei schlechtem Wetter geben.

Schafe sind alle handzahm und lassen sich streicheln