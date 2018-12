Burladingen Baum in der Ortsmitte muss gefällt werden

Setzungen im Flurbereinigungsweg "Heerweg" wurden von der Firma SKS behoben. Im Kindergarten wurde ein neuer Elternbeirat gewählt. Aus den Wahlen gingen Janina Stoller als Vorsitzende, Sonja Held als zweite Vorsitzende, Sibylle Hauser als Kassiererin und Nikki Schlaich als Beisitzer hervor.

Die Ortsvorsteherin bedankte sich bei den Pfadfindern für die Organisation des Pickupday, bei Paul Gebauer für die Unterstützung des Fronmeisters beim Schneiden der Hecken im Friedhof sowie allen die am Volkstrauertag mitgewirkt haben.

Wickeltisch in der Behindertentoilette

In der Behindertentoilette der Festhalle wurde ein Wickeltisch eingebaut. Laut Mitteilung des Stadtbauamtes ist die Ausschreibung des Baugebiets "Am Pfaffenberg" für Januar 2019 vorgesehen. Die Vergabe soll im März oder April 2019 erfolgen. Der Baum "Unter den Linden 30" kann nicht mehr gerettet werden, er muss 2019 gefällt werden. Da es sich hier um ein Naturdenkmal handelt, muss eine Genehmigung der Umweltbehörde vorliegen. Diese wird von der Ortschaftsverwaltung beantragt Einem Bauvorhaben "Errichtung einer Lagerhalle mit Büroanbau", im Gewerbegebiet "Steinbraike" stimmten die Räte zu. Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an