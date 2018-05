Burladingen Bauinteressenten warten ungeduldig

Seit 50 Jahren gibt es schon den städtischen Kindergarten in Melchingen. Und der feiert am 8. Juli groß sein Jubiläum. Dann wird auch der Name preisgegeben, welchen Kinder und Eltern gemeinsam ausgesucht haben. Um bis zur Jubiläumsfeier alles in einem Top-Zustand zu haben, darauf hat man in Melchingen vier Jahre lang auf den runden Geburtstag hingearbeitet.

Da die finanziellen Mittel nur tröpfelten statt zu fließen, konnte man jedes Jahr nur einzelne Maßnahmen in Angriff nehmen. Zunächst wurden Lärmschutzdecken eingezogen, dann das Büro neu ausgestattet und eine Elternecke geschaffen. Schließlich hat man noch den Ruheraum eingerichtet und die Küche erweitert, damit alles auf die Ganztagesbetreuung ausgerichtet ist. Inzwischen sind auch die Parkplätze angelegt. "Unsere 20 Plätze sind voll ausgebucht", vermeldete Kindergartenleiterin Marion Haug stolz.

Und wenn das Baugebiet Pfaffenberg kommt und man mehr Plätze benötigt? Ortsvorsteherin Barth-Lafargue hat dafür schon eine Idee und führte ihre Gremiumsmitglieder auf die Bühne des Kindergartengebäudes. Hier sei genügend Platz zum Ausbau.

Die Begehung führte die Räte auch noch zum Friedhof, um die neuen Urnenstelen und den Bereich für die Rasengräber zu begutachten, und durch die Straße Auf den Höfen, welche sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Straßenbelag und Kanäle warten auf Erneuerung, was allerdings große Summen verschlingen dürfte.

Mit weniger finanziellen Mitteln könnte man der Jugend etwas unter die Arme greifen. Auf die Fragebogenaktion zu "Jugend Macht Zukunft" haben sich 19 junge Leute im Alter zwischen zehn und 20 Jahren zurückgemeldet. Was sie sich wünschen: einen Club, Musikschulangebote vor Ort, eine Skatebahn, Kino, Kampfsportschule, Fahrradparcours, Barfußpfad, freies W-Lan, Wasserspielplatz, Eisdiele und Mc Donalds. Gemeinsam mit dem Kreisjugendpfleger will man die Möglichkeiten nach den Pfingstferien genauer erörtern.