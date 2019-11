Burladingen Bauarbeiter sanieren Engstelle in Kurve

Zudem sind Mitarbeiter der Firma Mauz dabei, die Engstelle in der Kurve an der Bushaltestelle neben der Bahnlinie zu sanieren. Sie bauen die Insel an dieser neuralgische Stelle um, der Fahrbahn werden dazu in der Kurve zwischen 50 und 70 Zentimeter mehr Platz zugeschlagen. Das soll vor allem Lastern und dem Schneepflug helfen, die schwierige Stelle zu meistern, ohne Schäden zu hinterlassen. Die Mittel dazu kämen aus dem Topf, der für die Schäden durch die Umleitung vom Regierungspräsidium geschaffen wurde.

In der Killerbergstraße werden neue Wohnhäuser entstehen