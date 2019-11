Burladingen Bares für Rares: Bietergefecht um Uecker

"Ich gönne es ihm" kommentierte Vera Bender, Mit-Organisatorin des Kirchenfestes, die hohe Summe, die Bastian für seinen Gotteslohn schließlich absahnte. "Es war ein Geschenk", schildert die Kirchengemeinderätin und betont, dass das Bild, das im feuchten und muffigen Dachboden des Kirchengemeindehauses vor sich hin moderte, sonst wohl noch auf dem Müll gelandet wäre, weil beim Aussortieren der alten Tombola-Spenden keiner seinen Wert erkannte.

Der Experte Colmar Schulte-Goltz hingegen wusste gleich, wie er die Lithographie aus dem Jahre 2010 einzuschätzen hatte und bewertete sie mit einem Preis von 1 800 bis 2 100 Euro. Und auch den Händlern war, als Bastian den Bieterraum betrat, gleich klar: "Oh, das wird teuer". Händler Daniel Meyer schlug schnell noch nach und konnte bestätigen: "Der Uecker ist in der letzten Zeit im Preis sehr gestiegen".

Für den Grafikdesigner aus Ostfildern jedenfalls hat sich die Fahrt nach Köln gelohnt. Er lernte nicht nur die TV-bekannten Händler und Experten und den agilen Moderator Horst Lichter mal persönlich kennen, sondern ging mit einem hübschen Sümmchen nach Hause – wo immer das für ihn sein mag.

Seit 2013 produziert das ZDF die Nachmittagssendung "Bares für Rares", in der Menschen ihre Dachbodenfunde, Raritäten und Erbstücke einem fünfköpfigen Händlergremium anbieten. Aber nur, wenn die Objekte zuvor die Bewertung bei den ausgewiesenen Experten bestanden haben und es von Horst Lichter "dad Händlerkärtsche" gibt. Lichter, einst Fernsehkoch und Hobby-Motorradfahrer, moderierte die Sendung von Beginn an. Er, so räumt er selber immer wieder ein, hätte sich den Erfolg der Serie nie träumen lassen. Tatsächlich bekam die Sendung nicht nur 2018 die Goldene Kamera und in diesem Jahr den Deutschen Fernsehpreis. Sie läuft mit hohen Einschaltquoten in der Mediathek, nachmittags im ZDF und dann am Vorabend jeweils bei ZDF-Neo.