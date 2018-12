Burladingen Bald raus aus dem Tal der Ahnungslosen

Burladingen-Gauselfingen (eri). Am 17. Dezember soll es soweit sein und der erste Gauselfinger Haushalt an die neuen, schnellen DSL-Leitungen der Netcom BW Stuttgart angeschlossen werden. Danach werden die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und die Haushalte angeschlossen.