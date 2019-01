Burladingen Bald ein Swingerclub in Starzeln?

Betreiber will aus Bierstadl eine Spielhalle machen

"Für einen Swingerclub gebe ich es aber nicht her. Das werde ich den Ortschaftsräten in der Sitzung am Montag auch sagen", betont Kanz.

Der 66-Jährige bietet seit geraumer Zeit das rustikal mit viel Holz eingerichtete Bierlokal und Bistro "Bierstadl" mit seinen 100 Sitzplätzen, der großen Theke, der vollkonzessionierten Küche, dem Gartenlokal und den zahlreichen Parkplätzen hinter dem Gebäude zum Verkauf an.

Nach Jahrzehnten in der Gastronomie will er kürzer treten, nicht mehr bis spät nachts am Tresen stehen, wie er sagt. Wenn sein Gesuch, aus dem "Bierstadl" eine Spielhalle zu machen, positiv beschieden wird, will er von einem Verkauf aber absehen und die Gaststätte weiter betreiben.