Burladingen B  32 wird für den Verkehr gesperrt

Die Bundesstraße ist dazu zwischen der Einmündung der L 442 bei Hausen bis zum Ortsbeginn in Burladingen Höhe des Edeka-Markts gesperrt. Überörtliche Umleitungen sind eingerichtet. Wer nach Hechingen möchte, wird ab dem Kreisverkehr in der Ortsmitte über die K 7161 nach Ringingen und die K 7162 nach Killer zurück auf die B 32 gelotst. In der Gegenrichtung geht es ab der Einmündung Hausen über die L 442 auf den Neuweiler, über die L 449 zum Flugplatz Degerfeld und über die K 7102 durch Hermannsdorf zurück nach Burladingen. Innerörtlich gelangt man zum Industriegebiet Jahnstraße/Kleineschle über die Zollern- und Blumenstetterstraße. Das südlich der Bundesstraße gelegene Wohn- und Industriegebiet kann über die Hirschaustraße erreicht werden.

Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, könnten die Arbeiten laut Regierungspräsidium Ende September abgeschlossen sein. Angedacht ist der 25 September.

Vorarbeiten an Brücke über B 32 starten

Bereits ab diesem Montag beginnen die Vorarbeiten an der Brücke über die B 32 auf der Gemeindeverbindungsstraße in Fortsetzung der Schlichtestraße Hausen. Hier werden Setzungen an der Fahrbahn und an den Randeinfassungen behoben. Dies erfordert eine Vollsperrung der Gemeindeverbindungsstraße für zwei Tage. Im Anschluss folgt die Sanierung der Brückenkappen und der Geländer, wobei der Verbindungsweg dann mit einer Ampelregelung halbseitig befahrbar ist. Die Kosten für die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 750.000 Euro, die vom Bund finanziert werden.

Derzeit ist auf Grund von Kanal-, Leitungs- und Gehwegsarbeiten auch die Salmendinger Ortsdurchfahrt bis Oktober gesperrt. Mit Beginn der Arbeiten auf der B 32 ist jedoch eine Aufhebung der Vollsperrung angedacht, so dass Autos die Kornbühlgemeinde einspurig durch die Ackertal- und die Nepomukstraße befahren können. Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem des Landes Baden-Württemberg unter www.Verkehrsinfo-BW.de/Baustellen abgerufen werden.

Im Netz stößt die nach 2018 zweite Vollsperrung, damals wurden über sieben Monate lang Kanal, Wasserleitungen und Straßenbelag durch Starzeln saniert, derweil auf wenig Gegenliebe – wenngleich der Belag bei genauem Hinschauen, insbesondere in der Fahrbahnmitte, zahlreiche Flicken aufweist.

Auf die Anwohner der Umleitungsstrecken in Ringingen, Killer und Hausen wird wieder viel Schwerlastverkehr zukommen. Bleibt abzuwarten, welche Schleichwege sich den Ortskundigen derweil auftun werden.