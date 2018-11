Burladingen Ausfahrten diesmal äußerst beliebt

Burladingen-Ringingen. In seinem Bericht bedankte sich der Vorsitzende Timo Wahl bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und bei den Mitgliedern für die Unterstützung bei den mannigfaltigen Projekten. Hier erwähnte Wahl besonders die Arbeiten am Vereinsheim und an der Hütte in Schnepfau. Dies sei für ihn ein deutliches Zeichen dafür, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Vereines funktioniere, so der Vorsitzende.

In Vertretung von Patrik Reinhardt verlas Timo Wahl den Bericht des Schriftführers. Einige der so genannten alten Zöpfe hat der Verein abgeschnitten. Beispielsweise wurde die "Scheinheiligen Nacht" eingeführt, bei der die Gäste gesellige Stunden an der Schneebar neben dem Vereinsheim verbrachten.

Die Apres-Skiausfahrt ins Skigebiet Montafon brachte zwei wesentliche Neuerungen: Der Mythos um das schlechte Wetter bei dieser Ausfahrt wurde widerlegt und zum ersten Mal seit vielen Jahren war der Bus voll besetzt. Dies galt auch für die beiden Ausfahrten nach Lermoos und an den Golm. Der Standartsatz der vergangenen Hauptversammlungen ( "Die geplante Ausfahrt musste mangels Beteiligung abgesagt werden") war somit diesmal nicht zutreffend. Die Vatertagshockete wurde in einer eigens antransportierten Holzhütte gefeiert. Das wöchentliche Step-Aerobic-Angebot findet weiterhin viel Anklang.