Burladingen Auf der Suche nach neuen Konzepten

Burladingen. "Es fehlt frisches Blut und frisches Engagement", klagte die Vorsitzende Monika Spallinger-Rieder. Im Jahresrückblick hatte die Vorsitzende, so sagte sie selber, "leider wenig zu berichten".

Sie erinnerte an den Besuch einer kleinen Delegation aus der französischen Partnerstadt am letzten August-Wochenende. Mit dabei war auch der Präsident des Robert Schuhmann Clubs, Pascal Oge, der in die Städtepartnerschaft mit Burladingen in Frankreich koordiniert. Im Oktober schließlich war Bürgermeister Harry Ebert mit der Ringinger Musikkapelle und einer kleinen Delegation nach Frankreich gereist.

Spallinger-Rieder, Gemeinderätin und seit Januar Ortsvorsteherin von Hörschwag, führte ins Feld, man könne nicht "auf drei Hochzeiten tanzen" und hätte bei der Hauptversammlung ihr Amt gern in andere Hände gelegt. Allein, es fand sich niemand, der das Ehrenamt übernehmen wollte, und so ist sie bis auf Weiteres kommissarische Vorsitzende des Vereins.