Burladingen Auf Burladingen wartet hohe Auswärtshürde

Dazu gehören auch die Neuzugänge, die sich anscheinend schon problemlos in die Mannschaft aufgenommen wurden. Leonie Zepf, Sara Köhler und Lisa-Marie Maichle kamen aus den Jugendmannschaften des TSV. Gegen Dettingen werden sie die nächste Chance bekommen, sich zum einen zu beweisen und zum anderen weitere Erfahrungen zu sammeln. Die Burladinger Spieler­innen die schon in der vergangenen Spielzeit für den TSV auf der Platte standen haben derweil nur positive Erinnerung an die Gegnerinnen aus der Teckgemeinde. Denn in der abgelaufenen Saison entschied Burladingen beide Spiele mit 3:1 für sich. Gegen eine Fortsetzung dieser Serie hätte in der Fehlastadt niemand etwas einzuwenden.