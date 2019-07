Burladingen Audi TT-Fahrer legt sich mit Bikern an

Der 52-Jährige war mit seinem Audi TT zwischen Gauselfingen und Burladingen unterwegs. Als eine achtköpfige Gruppe Motorradfahrer begann, den TT nach und nach zu überholen, zog der 52-Jährige mehrmals unvermittelt nach links. Dabei verhakte sich eine der Maschinen am hinteren Stoßfänger des Sportwagens. Dabei riss der Stoßfänger teilweise ab. Die Polizei lobt die umsichtige Fahrweise des Bikers, der den drohenden Sturz gerade noch verhindern konnte. Zudem zeigte der TT-Fahrer der Gruppe den Mittelfinger.

Am Ortseingang von Burladingen gelang es der Gruppe, den Audifahrer kurz zum Anhalten zu bringen. Offensichtlich in Rage, legte der 52-Jährige zunächst den Rückwärtsgang ein, schickte sich dann aber an, vorwärts davonzufahren. Dabei erfasste er den 39-jährigen Motorradfahrer, mit dem er schon zuvor auf der Strecke aneinandergeraten war. Reflexartig sprang der 39-Jährige auf das Auto und landete unverletzt auf dem Boden. Danach fuhr der Audi mit quietschenden Reifen davon.

Die Polizei stellte den Unfallfahrer fest und zog seinen Führerschein ein. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro, am Audi TT von rund 4000 Euro.