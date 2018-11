Burladingen Auch das Bemalen wird belohnt

Burladingen-Gauselfingen. Das Zuchtmaterial konnte sich sehen lassen. Michael Bauer aus Steinenbronn bei den Tauben, Frank Sauter aus Meßstetten bei den Hühnern und Gerhard Zimmermann aus Hohentengen-Eichen sowie Gerhard Acker aus Burladingen bei den Kaninchen hatten als Preisrichter einmal mehr kein leichtes Amt.

Zur Siegerehrung begrüßte Bernd Amann die vielen Besucher, darunter auch Ortsvorsteher Rudi Kanz. Dann schritt er zunächst zur Mitgliederehrung für den Landesverband der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern. Die goldene Ehrennadel ging in Abwesenheit an Simone Klaffschenkel, Kaspar Klaiber und Achim Türk, der sie anderntags entgegen nehmen konnte. Die silberne Ehrennadel ging an Heinrich und Steffen Paliga.

Dann wurden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der Lokalschau bekannt gegeben. Für Gauselfingen gingen bei Kaninchen Preise an Georg Iwesitsch mit "Wiener blau" und Roland Hauser mit "Neuseeländer rot" und "Kleinsilber grau braun". Bei Geflügel an Fritz Späth mit "Zwerg Welsumer" und Georg Iwesitsch mit "Italiener". Bei Tauben an Heinrich Paliga mit "Deutsche Modeneser Blauschimme"l, Joachim Fuhrer mit "Elsterpurzler blau pechschnäblig" und "Deutsche Langschnäblige rot" sowie an Zachäus Mauz mit "Elsterpurzler rot".