Burladingen Arztehepaar Michelbach geht in Ruhestand

Die Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße haben Michelbachs im September 1987 von Eugen Winter übernommen. Bernhard Michelbach war zuvor an den Kreiskrankenhäusern Hechingen als Chirurg und in Calw als Internist tätig gewesen. Sabine Michelbach übte ihren Beruf zuerst in Ruit im Kreis Esslingen aus und danach – wie ihr Mann – an der Kreisklinik Calw.