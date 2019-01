Burladingen Arbeiten am Dachstuhl sind erledigt

Burladingen-Ringingen. Viele Jahre hatten die Ringinger, vor allem die Vertreter des Fördervereins Marienkirche für die Sanierung ihres jahrhundertealten unter Denkmalschutz stehenden Gotteshauses gekämpft. Schließlich wurde die Sanierung in den Haushaltsplan der Stadt aufgenommen.

Allein für den Dachstuhl hatten Experten nach einer ersten Prüfung mindestens 110 000 Euro veranschlagt, die Restauration des Putzes falle mit über 30 000 Euro ins Gewicht, wurde geschätzt. Im Mai 2018, kurz bevor mit den Arbeiten am Dachstuhl begonnen wurde, übergab der Förderverein an die Stadt die stattliche Summe von 50 000 Euro. Bald darauf entdeckten die Zimmerleute aber, dass unter dem Dachgestühl so manche Überraschung wartet.

Einige der Balken waren in schlechterem Zustand als vermutet. Die Zeit und vorangegangenen Renovierungen hatten ihre Spuren hinterlassen. Da gab es zusätzliche Stützbalken, die aus Sicht der heutigen Zimmermeister keinen Sinn ergeben.