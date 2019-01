Burladingen Anwohner sind gegen Swingerclub und Casino

Für Ottmar Kuster ist der Fall jetzt schon eine klare Sache: Derlei Vergnügungsstätten seien mitten im Ort gar nicht zulässig, gehören in ein Gewerbegebiet oder in die Ortsrandlage. Es sei alles viel Wind um nichts. "Das gehört einfach nicht her", ereiferte sich eine Nachbarin des Bierstadls.

Immer rede man von Jugendarmut und dann erlaube man womöglich solche Stätten, in denen Jugendliche das Geld sinnlos ausgeben, argumentierte sie gegen eine Spielhalle. Auch Befürchtungen, dass die Kriminalität ansteigen könnte, wurden laut. Das Geld, das verspielt würde, müsste schließlich irgendwo herkommen.

"Erklären Sie das mal einem Zehn- oder Zwölfjährigen"

Andere Anlieger führten die Ruhestörung ins Feld. Die sei in manchen Nächten schon jetzt nicht unerheblich, auch, wenn es nur eine Gaststätte sei. Eine Anwohnerin führte gar als mögliche Folge den Wertverlust ihres Hauses an, sollte sich ein Swingerclub oder eine Spielhalle in der Nachbarschaft ansiedeln.

"Erklären Sie mal einem Zehn- oder Zwölfjährigen, was ein Swingerclub ist", monierte eine Bürgerin. Er sei überzeugt, dass man Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch anders Werte vermitteln kann, betonte Ortsvorsteher Berthold Krieg.

Auch Josef Musler versuchte die aufgebrachten Anwohner zu beruhigen. Der Ortschaftsrat werde, so wie er die Stimmung einschätze, die Sorgen der Bürger und Anwohner im Blick haben und nichts gegen sie entscheiden.

Ihre Argumente können die Bewohner jetzt im Anhörungsverfahren zu Papier bringen und entweder direkt oder via Ortschaftsverwaltung bei der Baurechtsbehörde des Landratsamtes vorlegen. Dann entscheiden die Behörden und das Thema kommt wieder auf die Tagesordnung.