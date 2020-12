Burladingen Anlaufpunkt, um Ruhe und Frieden zu finden

Die wunderschönen Figuren sind allesamt handgeschnitzt und stammen aus dem Tiroler Grödnertal. Die weiteren Gedankengänge zu dieser Ausstellung waren, dass der Mensch in dieser Zeit einen Anlaufpunkt braucht, wo er sich Gedanken machen kann über die Weihnachtszeit und die Geburt Jesu, um inneren Frieden und Ruhe zu finden. Mit Auslöser war auch der Umstand, dass die große traditionelle Krippenausstel-lung im Nikolausheim wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann.

Eine Alternative hätte sich in der St.-Laurentius-Kirche in Schramberg-Sulgen angeboten, aber auch dieser Traum zerplatzte an der Pandemie. Was lag dann näher, als eine Krippe in der Kapelle zu installieren? Um die jetzt dargestellte Weihnachtskrippe zu hintermalen, wurde eigens eine Beschallungsanlage installiert, um dem Besucher die Möglichkeit zu bieten, sich zu sakraler Musik in die weihnachtliche Thematik zu vertiefen. Das vorhandene Kirchengestühl bietet auch die Möglichkeit, einige Zeit zu verweilen. Die Kapelle "Zur Heiligen Familie" ist täglich geöffnet, Eintritt wird keiner erhoben, und auf die Aufstellung einer Spendenkasse wurde verzichtet, um Diebstähle zu vermeiden.

Doch zurück zum Hauptanliegen der Darstellung . Albert Mauz resümiert: "Die Kapelle soll den Besuchern die Möglichkeit bieten, bei einem Spaziergang zu verweilen. Die Leute sollen aus ihren Häusern herausgehen und im kleinen familiären Kreis die herrliche Landschaft des Killertals genießen."

Aber nicht nur die Krippe verzaubert das Auge: Die Räume des Arsenals und der Werkstatt der Krippenbauer tun es auch. Untergebracht in zwei ehemaligen Wohnungen im Nikolausheim kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Was da alles an Material und fertigen Krippenteilen lagert. Ein Fundus von unschätzbarem Wert.

Ein Stück, das nicht ganz in die "gewohnte" Krippenidylle passt, ist dabei eine "Krakauer Weihnachtskrippe" mit mehr orthodoxem Charakter. Albert Mauz deren Herkunft. Er erinnert sich: "Zu Zeiten des Pfarrers Kurt Warter, in denen auch die Geschichte der Hausener Krippenbauer begann, hatte dieser in den Wohnungen polnische Familien untergebracht – und diese hatten mehrere dieser Kunstwerke gefertigt."