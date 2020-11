Burladingen An der Kirche macht es künftig "Klick"

Sie ist die erste in einer Reihe, die vom Landratsamt kreisweit modernisiert und ausgewechselt werden. Denn die veraltete digitale Technik der, im Volksmund auch oft als Starenkästen bezeichneten viereckigen Blechgehäuse werde künftig nicht mehr unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Die neue Anlage, die in beide Richtungen messen und fotografieren kann, arbeitet mit Lasertechnik und überwacht beide Fahrspuren parallel. Zuvor stand bereits eine Anlage an der B 32/Killertalstraße am Ortseingang von Killer her kommend gegenüber dem "Bierstadl", danach eine etwas weiter ortseinwärts Richtung Hausen. Die konnten aber jeweils nur eine Fahrspur im Auge des Gesetzes behalten.