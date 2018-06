Burladingen AfD gründet ersten Ortsverband im Kreis

Die Burladinger Marko Talmon und Joachim Steyer sollen künftig als Sprecher des Ortsverbandes in der Fehlastadt agieren. Sprechen wollte der Handwerker Steyer, der im Gewerbegebiet Kleineschle ein kleines Installations-Unternehmen betreibt, mit unserer Zeitung allerdings nicht. Er wolle, so betonte er am Telefon, so "zwischen Tür und Angel" keine Auskünfte geben, auch nicht auf die Frage, ob er für die AfD auch bei der im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahl kandidieren wird.

Reinhard Vollmers wird, so heißt es in dem Post des AfD-Kreisverbandes Zollernalb auf Facebook, im neu gegründeten Ortsverband Burladingen als Beisitzer fungieren. Er und Marko Talmon sind aus Killer und dort auch im Albverein engagiert.

Der Kreisverband Zollernalb der Alternative für Deutschland bewertet die Gründung des Ortsverbandes jedenfalls als "einen weiteren, wichtigen Meilenstein in seiner Entwicklung". Und: "Mögen noch viele weitere Ortsverbände folgen auf unserem Weg, die AfD dauerhaft in der Gesellschaft zu verwurzeln und zu einer Volkspartei zu machen. Glück auf Burladingen, Glück auf Zollernalbkreis, Glück auf Deutschland."

Welche Rolle Bürgermeister Harry Ebert im neu gegründeten Burladinger Ortsverband der AfD künftig spielen wird, ist also noch offen. Dabei dürfte er im Südwesten bei den Rechtskonservativen wohl längst zur Parteiprominenz zählen.

Jedenfalls will Ebert noch in diesem Monat, nämlich am Montag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr für die AfD in der Reihe "Bürgerdialog" als Referent agieren – in Uhldingen bei Ulm im Uditorium und auf Einladung des AfD-Kreisverbands dort. Auch das findet man bei der AfD im Sozialen Netzwerk Facebook.