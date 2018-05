Burladingen AfD bewirtet: Drohmails gegen Hendl-Alb

Die junge Wirtin versteht die Welt nicht mehr. Ihr großes Nebenzimmer bietet Platz für 120 Personen. Solch eine Räumlichkeit in einem Lokal gibt es sonst nicht in Burladingen. Da reisen auch schon mal Gruppen aus Albstadt an, um dort ihre Veranstaltungen abzuhalten. Vor allem aber kommen die Burladinger. Die SPD war schon da, mehrfach. Die CDU hielt schon Kreisversammlungen dort ab, die IG-Metall traf sich dort, das DRK hält Kurse ab, Firmen lassen sich für betriebsinterne Fortbildungsveranstaltungen den Nebenraum reservieren, ebenso die Landfrauen.