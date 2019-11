Burladingen Ärztehaus: Stadt zahlt Rechnungen nicht

Rosi Steinberg, FW, fand das seltsam: "Wir zahlen schließlich die Miete, dann können wir auch aktiv nach Ärzten suchen", wunderte sie sich. Ebert betonte darauf hin, dass dies ein nicht öffentliches Thema sei und außerdem so nicht stimme. "Punkt", beendete er in der öffentlichen Sitzung die Diskussion und mögliche weitere Nachfragen.

"Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen", sagt zwar der deutsche Dichterfürst Goethe in seinem Faust, aber für den Burladinger Rathauschef ist hinter der einst eingegangenen Verpflichtung der letzte Punkt dann wohl doch noch nicht gemacht. Seit Mai gehen zwischen der Stadt und den Anwälten der BeneVit zum Thema Mietgarantie die Schreiben hin und her.

Bürgermeister bittet um Zahlungsaufschub

In einem der letzten Briefe an Kaspar Pfister, das bestätigte uns dieser, hat Ebert um Zahlungsaufschub gebeten und davon gesprochen, dass die Angelegenheit noch einmal im Gemeinderat verhandelt werden soll. Und ob dann noch begründet werden kann, dass dies hinter verschlossener Tür und nicht öffentlich geschieht, scheint zumindest fraglich.

Schließlich dürften sich vielleicht auch ein paar Bürger dafür schämen und Interesse dafür aufbringen, wenn ihre Stadt an bestehenden Verträgen rütteln will und als säumiger Zahler dasteht.

Die Verwaltungsspitze argumentiert damit, dass im Ärztehaus vorgesehene barrierefreie Wohnfläche in Praxen umgewandelt wurden und damit aus Sicht der Stadt genügend Ärzte und medizinische Unternehmen in den Neubau einzogen.

Zudem macht sie die Verzögerung der Fertigstellung des Gebäudes wegen des einst verhängten Baustopps geltend. "Die leerstehende Praxis war aber in den Plänen immer als Praxis vorgesehen und die Mietgarantie wurde nie in Frage gestellt", betont Kaspar Pfister. Auch wäre der Gemeinderat mit den zusätzlichen Praxen einverstanden gewesen. "Ich bin da jedenfalls weiter aktiv", sagt der Erfolgsunternehmer über seiner Suche nach einem weiteren Arzt. Dass die Stadt da gar nichts mehr tun will, wundert ihn. "Die Sicherung der ärztlichen Grundversorgung ist Aufgabe der Kommune und eigentlich nicht meine", stellt er klar.