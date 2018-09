Burladingen Acker trägt sich ins Goldene Buch ein

Burladingen. Schon nach der ersten Medaille hatten sich die Verantwortlichen im TSV Burladingen um Roland Klumpner überlegt, wie man das Urgestein des TSV empfangen könnte. Am Ende waren es vier Medaillen, die der 85-Jährige von der 23. Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren im spanischen Málaga mitbrachte.

Angeführt von der Burladinger Lumpenkapelle, dahinter die Vereinsfahne und eine Delegation des Vereinsrates wurde Wendelin Acker mit seiner Familie zu Hause abgeholt und zum Burladinger Bahnhof geleitet. "Wia frieher", war mehrfach zu hören. Der Vorsitzende des TSV, Roland Klumpner, gratulierte dort zur Deutschen Meisterschaft im Wurffünfkampf in Zella-Mehlis sowie aktuell zur Vizeweltmeisterschaft im Kugelstoßen und im Gewichtwurf sowie dem dritten Platz beim Hammerwerfen und im Gewicht-Fünfkampf. Von "seinem Verein" gab es eine Vesperplatte für Acker, ebenso für seinen "Trainer, Masseur und Mentaltrainer" Peter Leis, seine Frau Hilde erhielt einen Blumenstrauß.

"Wir sind Vizeweltmeister", so begann Bürgermeister Harry Ebert seine Ansprache. Seine Sekretärin habe ihm abgeraten, alle Erfolge dieses Jahres aufzuzählen, da ihm niemand mehr zuhören würde. Acker sei ein Vorbild in einer Zeit, in der immer mehr Menschen unter Bewegungsarmut leiden. Mit dem Innehaben wichtiger Positionen und dem Vollbringen wichtiger Leistungen habe er gleich beide Kriterien für den Eintrag ins Goldene Buch erfüllt.