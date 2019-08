Burladingen Abenteuer Weltreise: 18 Länder, 5 Kontinente

In Kalifornien lernte Santo unter anderem Lasso zu werfen

Gereist sind sie mit leichtem Gepäck, es musste alles in den Rucksack passen. Fortbewegungsmittel waren Busse, Bahnen oder Boote, geschlafen haben sie meist in günstigen Hostels oder einfachen Herbergen. Oft wurden sie von Einheimischen auch eingeladen.

Die Menschen teilten Essen mit dem jungen Paar und stellten viele Fragen. "Die Mönche in Laos und den anderen Ländern liebten es, ihr Englisch auszuprobieren", lacht Elvan und denkt an so manches Gespräch zurück. Die Offenheit und Großzügigkeit von solchen, die selber nicht viel zum Leben haben, hat das Burladinger Paar tief beeindruckt. "In Deutschland ist alles auf Status ausgerichtet, man lebt hier sehr materiell. Woanders stehen oft die Kontakte im Vordergrund, das kleine Glück wird mehr geschätzt, die einfachen Dinge des Lebens mehr geachtet. Die Menschen begegnen einem ohne Vorurteile und stets mit Respekt, unabhängig des Alters, der Religion oder des Aussehens", sagt Elvan.

Die Reisekasse besserte Santo auf, indem er in Japan bei dem US-Amerikaner Tim Shelley auf der Westernranch arbeitete. Für den Pferdeliebhaber Santo ging damit ein weiterer lang gehegter Traum in Erfüllung. "Ich habe da so viel gelernt", sagt er über die drei Monate.

Danach ging es weiter in die USA. Shelley hatte dem Paar eine weitere Westernranch vermittelt. Die von Tommy Thompson in Kalifornien. Dort sammelte Santo Erfahrung im Cow-Horse-Reiten. Und er lernte Lasso werfen. Der Ausbilder Thompson bestand darauf. Auch Elvan war in dieser Zeit Ausbilderin. Sie half dabei, junge Hunde zu Polizeihunden abzurichten. Danach bereiste das Paar die Westküste der Vereinigten Staaten. Weil sich ein Aufenthalt auf einer Finca in Andalusien zerschlug, kehrten die beiden für drei Monate wieder nach Deutschland zurück.

Diese Welt ist einfach wunderschön, man muss sich auf sie einlassen

"Wir waren einfach noch nicht fertig", sagt Santo und begründet, warum die beiden danach noch einmal aufbrachen. Es folgten Länder wie Jordanien, Peru, Argentinien, Bolivien, Sri Lanka, Bali und Neuseeland.

"Die Erinnerungen bleiben für immer" sagt Elvan, während sie mit heißem Tee auf ihrem Sofa im Wohnzimmer in Starzeln sitzt. Santo betont, dass es die zwischenmenschlichen Begegnungen waren, die ihn am meisten beeindruckt haben. "Das macht was mit einem, das verändert einen", sagt er. "Die Welt ist einfach wunderschön. Man muss sich auf sie einlassen", lautet Elvans Fazit.