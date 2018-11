Die SMV des Progymnasiums Burladingen hat zusammen mit Verbindungslehrer Hermann die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" gestartet. Es wurden Weihnachtsgeschenke in Schuhkartons verpackt (Bild), diese werden in der Weihnachtszeit zum Beispiel in Bulgarien, Georgien und Litauen an bedürftige Kinder verteilt. Von den Schülern wurden sage und schreibe 67 mit Geschenken gefüllte Schuhkartons abgegeben. Foto: SMV