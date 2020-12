Burladingen 34-Jährige bei Unfall verletzt

Burladingen-Salmendingen (hp). Bei einem Auffahrunfall am Sonntag um 13.35 Uhr am Fuße des Kornbühls bei Salmendingen ist nach Polizeiangaben eine 34-jährige Beifahrerin verletzt worden und musste in die Klinik gebracht werden. Ein Großaufgebot des DRK war an den Unfallort geeilt, weil die Lage zunächst unklar war. Auch zwei Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz.