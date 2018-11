Burladingen 300 Besucher beim Seniorennachmittag

Pfarrer Konrad Bueb begrüßte die Besucher und verlas den geistigen Impuls "Dein Lächeln", Annemarie Kanz führte durchs Programm. Ida Ott vom Theater Lindenhof trat mit ihrem aktuellen Programm "Fräulein Schwab – tischt auf" auf die Bühne. Dabei ging sie herrlich auf das Publikum ein, zeigte sich bestens informiert und brachte "als I-dipfele alles haarscharf auf den Punkt". Charmant wie resolut, wurde "g’schwätzt, was auf da Tisch kommt!".

Musikalisch umrahmte die Seniorenkapelle Melchingen unter der Leitung von Uli Barth den Nachmittag. Einen weiteren Auftritt hatten Hubert Pfister und Udo Bartsch mit "November". Während Bartsch sich an diesem Monat erfreut – "ich liebe diese Jahreszeit, sie schenkt uns so viel Farbigkeit. Wir schwelgen in Äpfeln, Pflaumen und Kastanien. Am Fenster leuchten letzte Geranien" – liegt er Pfister gar nicht: "November, Sack, Du sollst verrecken! Am besten mit dem Pack der Jecken, die sich am Elften Elften recken, mit Humba, Ententanz und Prost, vielleicht bringt ja Dezember Trost und richtet Euch mit starkem Frost." Am Ende dankte Bueb Annemarie Kanz und die Teams der Seelsorgeeinheit für den schönen Nachmittag.